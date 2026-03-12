Irán exige reparaciones y garantías para poner fin a la guerra con EU e Israel

Jueves 12 de marzo de 2026

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que la única manera de poner fin al conflicto con Estados Unidos y Israel es reconocer los derechos legítimos de Irán, pagar reparaciones y ofrecer garantías internacionales para evitar futuras agresiones.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario expresó que su país mantiene “el compromiso con la paz en la región”. Sin embargo, la tensión se mantiene luego de que las Fuerzas Armadas iraníes advirtieran que habrá fuertes represalias si Washington ataca los puertos iraníes.

El portavoz militar Abolfazl Shekarchi señaló en una entrevista con IRIB TV que, si se concreta un ataque estadounidense, ningún puerto, centro económico o punto en el Golfo Pérsico estaría fuera del alcance de la respuesta iraní.

La advertencia se produjo después de que el Comando Central de Estados Unidos difundiera en X un mensaje en idioma persa en el que insta a los civiles a alejarse de instalaciones portuarias iraníes, donde actualmente se realizan operaciones navales.