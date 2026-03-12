Irán intensifica ataques en el Estrecho de Ormuz y aumenta tensión energética mundial

Jueves 12 de marzo de 2026

Irán lanzó nuevos ataques contra embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz, donde al menos tres barcos fueron alcanzados, sumando seis incidentes en los últimos dos días en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

De acuerdo con reportes internacionales, uno de los proyectiles impactó el buque de carga tailandés Mayuree Naree frente a la costa de Omán, provocando un incendio. La Marina omaní logró rescatar a 20 tripulantes, mientras que tres permanecen desaparecidos, según el Departamento Marítimo de Tailandia.

Entre las embarcaciones afectadas también se encuentra un buque portacontenedores japonés propiedad de la naviera Mitsui O.S.K. Lines, así como otro barco diseñado para transportar carga a granel, de acuerdo con información de la firma de seguimiento marítimo Kpler.

Además, Irán realizó un ataque con drones contra instalaciones en el puerto de Salalah, donde se registraron incendios en depósitos de combustible. Las acciones forman parte de una estrategia para presionar el tránsito en el Golfo Pérsico, región por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

En medio de la escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su gobierno no tiene evidencia de que Irán haya colocado minas en la zona, aunque fuentes citadas por Reuters indican que la República Islámica habría desplegado alrededor de una docena de estos artefactos en la vía marítima.

Los ataques también alcanzaron áreas cercanas al Aeropuerto Internacional de Dubái, donde dos drones impactaron en las inmediaciones y dejaron cuatro personas heridas, aunque las operaciones aéreas continuaron con normalidad.

Desde el inicio de la guerra en la región, se han registrado al menos 12 incidentes con embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, lo que ha alterado rutas comerciales, afectado el suministro de combustible y fertilizantes desde el Golfo Pérsico y aumentado la preocupación por la estabilidad energética mundial.