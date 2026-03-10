Internacional

13.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de marzo de 2026

Irán lanza advertencia directa a Donald Trump en medio de tensiones por el Estrecho de Ormuz

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Ali Larijani, lanzó este martes una fuerte advertencia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada de tensiones por el conflicto en el Golfo Pérsico y el posible bloqueo del Estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Larijani respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense y señaló que Irán no teme las amenazas provenientes de Washington. “A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, escribió el funcionario iraní.

Las declaraciones se producen luego de que Trump advirtiera el lunes que Estados Unidos golpearía “muy duro” a Irán si la república islámica decide bloquear el tránsito de petróleo por el estratégico Estrecho de Ormuz.

En la misma línea, los Islamic Revolutionary Guard Corps (Guardianes de la Revolución), fuerza militar clave del régimen iraní, aseguraron horas antes que sus unidades están preparadas para bloquear las exportaciones de crudo provenientes del Golfo.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial. Por esta ruta marítima, que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, circula aproximadamente el 20 por ciento del petróleo que se comercializa a nivel global.

El tránsito marítimo en esta zona se ha visto severamente afectado tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques contra instalaciones en territorio iraní, lo que detonó una escalada militar en la región.

Analistas internacionales advierten que cualquier interrupción prolongada en el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz podría tener repercusiones inmediatas en los mercados energéticos y en la estabilidad económica global.

Chihuahua, tercer lugar nacional en homicidios durante febrero

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua

Localizan osamenta de encuestador del INEGI desaparecido en Urique

Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Ligera nevada sorprende a habitantes de San Juanito, en la Sierra de Chihuahua
Anuncia Gobierno del Estado nuevas vacantes laborales para adultos mayores y personas con discapacidad
Ninguna persona debe ser obligada a convivir con su agresor: América Aguilar
Arranca Bonilla rehabilitación de calle California en Quintas del Sol
INE registra aportaciones de empresario ligado a socio de Bermúdez Requena en precampaña de Adán Augusto
Ordenan reabrir investigación contra agentes de la Policía Estatal por presuntas irregularidades
Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Seguridad
Denuncian acoso sexual y laboral en Seguridad Pública de Parral

Municipios

Más Noticias

Condenan a mexicano a 7 años de prisión por tráfico de armas hacia México
Entrega SDR más de 40 mil árboles frutales del programa Cuenta Conmigo en el Campo
Detienen en Chihuahua a presunto implicado en desaparición forzada