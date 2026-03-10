Irán lanza advertencia directa a Donald Trump en medio de tensiones por el Estrecho de Ormuz

Martes 10 de marzo de 2026

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Ali Larijani, lanzó este martes una fuerte advertencia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada de tensiones por el conflicto en el Golfo Pérsico y el posible bloqueo del Estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Larijani respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense y señaló que Irán no teme las amenazas provenientes de Washington. “A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, escribió el funcionario iraní.

Las declaraciones se producen luego de que Trump advirtiera el lunes que Estados Unidos golpearía “muy duro” a Irán si la república islámica decide bloquear el tránsito de petróleo por el estratégico Estrecho de Ormuz.

En la misma línea, los Islamic Revolutionary Guard Corps (Guardianes de la Revolución), fuerza militar clave del régimen iraní, aseguraron horas antes que sus unidades están preparadas para bloquear las exportaciones de crudo provenientes del Golfo.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial. Por esta ruta marítima, que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, circula aproximadamente el 20 por ciento del petróleo que se comercializa a nivel global.

El tránsito marítimo en esta zona se ha visto severamente afectado tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques contra instalaciones en territorio iraní, lo que detonó una escalada militar en la región.

Analistas internacionales advierten que cualquier interrupción prolongada en el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz podría tener repercusiones inmediatas en los mercados energéticos y en la estabilidad económica global.