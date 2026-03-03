Irán pide al Consejo de Seguridad de la ONU intervenir para frenar la guerra con Israel y Estados Unidos

Martes 3 de marzo de 2026

Irán solicitó este martes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que actúe de manera urgente para detener la guerra con Israel y Estados Unidos, en medio de la escalada bélica que cumple cuatro días.

“El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un deber (…) si lo desea, puede actuar, porque no hay más obstáculo para la acción que su propia voluntad”, declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei.

El conflicto comenzó el sábado con bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel, en los que, según reportes oficiales iraníes, murió el líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Desde entonces, la confrontación se ha intensificado con ataques cruzados en distintos puntos de la región.

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en el Golfo y con el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio de Israel. Asimismo, la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue impactada por dos drones iraníes que provocaron un incendio y obligaron al cierre temporal de la sede diplomática, al igual que la legación en Kuwait.

Por su parte, Estados Unidos confirmó la muerte de seis soldados y recomendó a sus ciudadanos abandonar Oriente Medio, desde Egipto hacia el este, por razones de seguridad, abarcando un total de 14 países.

En paralelo, Teherán advirtió a potencias europeas como Alemania, Francia y el Reino Unido que se mantengan al margen del conflicto, luego de que expresaran disposición a emprender “acciones defensivas” contra capacidades militares iraníes.

Mientras tanto, Israel informó que realizó ataques aéreos contra la presidencia iraní y oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, ampliando el alcance de las operaciones militares en territorio iraní.