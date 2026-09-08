Isela Martínez respalda a Maru Campos: "Centinela ya no es un debate, es un hecho"

Martes 8 de septiembre de 2026

El aseguramiento de un narcolaboratorio en Parral (con capacidad para producir hasta 100 kilos diarios de metanfetamina) se convirtió en la mejor respuesta a quienes durante meses han descalificado y criticado la Plataforma Centinela. Así lo planteó la regidora del PAN Isela Martínez Díaz quien respalda la estrategia de seguridad de la gobernadora Maru Campos.

"Durante mucho tiempo cuestionaron Centinela, dijeron que era innecesario y demasiado costoso. Hoy tenemos resultados concretos", afirmó dejando claro que el debate ya no es de opiniones, sino de hechos verificables.

Martínez fue más allá del respaldo protocolario y puso el dedo en la llaga: mientras el Gobierno del Estado destina recursos a tecnología e inteligencia, voces de Morena insisten en descalificar la Torre Centinela y autoridades de Juárez optaron por el desaire de no presentarse a su inauguración.

"¿Por qué tanta resistencia a una herramienta que está sirviendo para combatir al crimen?", cuestionó. Y fue clara en marcar la diferencia entre la crítica legítima y la obstrucción política: "Se puede discutir cómo mejorar una estrategia y exigir transparencia en el uso de los recursos, pero resulta difícil entender que, frente a resultados concretos, la respuesta siga siendo descalificarla".

La regidora cerró con un mensaje contundente de cara a lo que viene: en Chihuahua no hay espacio para la tibieza frente al crimen organizado.

"Maru Campos ha tomado una decisión clara: en Chihuahua se combate a la delincuencia. Frente a los criminales no caben ambigüedades; hay que estar del lado de la ley, de las instituciones y de las familias", dijo.