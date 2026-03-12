Israel advierte que atacará edificio en el centro de Beirut

Jueves 12 de marzo de 2026

El ejército de Israel advirtió que llevará a cabo un ataque contra un edificio ubicado en el centro de Beirut, al asegurar que se trata de una instalación vinculada al grupo Hezbolá.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el portavoz militar Avichay Adraee pidió a los residentes del barrio de Al-Bashura evacuar de inmediato la zona y alejarse al menos 300 metros del edificio señalado y de las áreas cercanas.

“Se encuentran cerca de una instalación de la organización terrorista Hezbolá, que será objetivo de las Fuerzas de Defensa de Israel”, indicó el portavoz al emitir la advertencia dirigida a la población civil.

El anuncio se produce en medio de la escalada del conflicto en la región, donde las operaciones militares y los ataques han incrementado la tensión en varios países de Oriente Medio, incluido Líbano. Las autoridades israelíes señalaron que el objetivo sería una infraestructura utilizada por el grupo armado, mientras que se pidió a la población evacuar la zona para evitar riesgos durante la operación.