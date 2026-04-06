Israel confirma muerte de Majid Khadami, jefe de inteligencia iraní, en ataque atribuido a su ejército

Lunes 6 de abril de 2026

Israel confirmó este lunes 6 de abril la muerte de Majid Khadami, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, a quien señalaba como responsable de diversos ataques en la región.

Khadami, considerado una figura clave dentro del aparato de seguridad iraní, perdió la vida en un ataque que Tel Aviv atribuyó directamente a sus fuerzas. No obstante, distintos reportes señalan que Estados Unidos también habría participado en la operación.

El funcionario —identificado en algunas fuentes como Majid Jademi o Majid Khadami— había asumido el cargo en junio de 2025, tras la muerte de su antecesor en circunstancias similares, un reflejo de la creciente intensidad del conflicto en Medio Oriente.

Autoridades iraníes afirmaron que la operación forma parte de una ofensiva militar más amplia que ha dejado miles de víctimas en el país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria calificó el hecho como un “ataque criminal” y declaró a Khadami como mártir, en un mensaje que anticipa una posible escalada en las tensiones entre ambas naciones.

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