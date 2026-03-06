Internacional

Israel lanza nueva ola de ataques aéreos contra objetivos del gobierno iraní en Teherán

El ejército de Israel inició una nueva ola de ataques aéreos “a gran escala” contra infraestructura del gobierno de Irán en Teherán, informó la madrugada de este viernes el mando militar israelí.

De acuerdo con el comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que la ofensiva forma parte de una nueva fase de operaciones contra objetivos vinculados al gobierno iraní.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán”, señaló el ejército israelí en su mensaje oficial.

Minutos después del anuncio, la televisión pública iraní Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) reportó que se escucharon varias explosiones en distintas zonas de la capital.

Según el medio estatal, las detonaciones fueron percibidas tanto en el oeste como en el este de Teherán, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles daños o víctimas.

La nueva ofensiva ocurre pocas horas después de que el ejército israelí informara que avanzaba a la “siguiente fase” de su campaña militar contra Irán, en medio de la creciente tensión en la región.

Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

