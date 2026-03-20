Israel reporta muerte de portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán en ataque en Teherán

Viernes 20 de marzo de 2026

Jerusalén.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron este viernes que su fuerza aérea abatió a Ali Mohammad Naini, portavoz y jefe de relaciones públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), durante un ataque realizado la madrugada de este viernes en Teherán.

En un comunicado, el Ejército israelí señaló que Naini se desempeñaba desde hace dos años como el principal responsable de la comunicación del CGRI, a quien acusó de difundir propaganda y coordinar mensajes hacia grupos aliados en Medio Oriente para influir en acciones contra Israel.

Por su parte, los llamados Guardianes de la Revolución confirmaron la muerte de su portavoz, calificando el hecho como un “ataque terrorista” atribuido a fuerzas de Israel y Estados Unidos.

Medios estatales iraníes también confirmaron el fallecimiento, mientras que la agencia semioficial Tasnim indicó que Naini ocupaba el cargo desde 2024 y que murió durante los bombardeos registrados en la capital iraní.

El hecho ocurre en medio de un contexto de creciente tensión en la región, con intercambios de acusaciones entre ambos países y sus aliados.