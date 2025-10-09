Israel y Hamas aceptan primera fase de paz en Gaza: liberación de rehenes e inicio de retirada militar

Jueves 9 de octubre de 2025

Gaza / Washington, D.C.— En un giro decisivo para el conflicto en Medio Oriente, Israel y Hamas han acordado una “primera fase de paz” en la Franja de Gaza, que contempla la liberación de rehenes y la retirada parcial de las fuerzas israelíes, informó este martes el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un mensaje en redes sociales.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera”, declaró Trump.

El exmandatario agradeció a los países mediadores, Qatar, Egipto y Turquía, por su papel en las negociaciones, y calificó el anuncio como un “gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel y Estados Unidos”.

Liberación de rehenes e ingreso de ayuda humanitaria

De acuerdo con información de The Associated Press (AP), Hamas liberará a 20 rehenes este fin de semana, mientras que Israel iniciará el repliegue de sus fuerzas desde gran parte del territorio gazatí.

Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, publicó un mensaje en redes:

“Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”.

Hamas confirmó que el acuerdo incluye la retirada de tropas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria, así como intercambios de prisioneros palestinos por rehenes israelíes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, declaró que ya se han definido “todas las disposiciones y mecanismos de implementación” del acuerdo, que tiene como objetivo el cese de hostilidades, la liberación de rehenes y prisioneros, y el ingreso sostenido de ayuda a Gaza.

“Este acuerdo es un paso significativo hacia el fin de la guerra”, afirmó al-Ansari.

El conflicto entre Israel y Hamas se intensificó en octubre de 2023, tras un ataque sorpresivo del grupo palestino que dejó cientos de muertos en territorio israelí y provocó una respuesta militar sin precedentes por parte del gobierno de Netanyahu. Desde entonces, miles de civiles han muerto y gran parte de la infraestructura de Gaza ha quedado devastada.

El anuncio de este acuerdo marca el primer avance concreto hacia una desescalada, tras meses de estancamiento diplomático y una creciente presión internacional para detener la violencia.