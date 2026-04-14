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Martes 14 de abril de 2026

Israel y Líbano sostendrán diálogo histórico en Washington en medio de tensiones con Hezbolá

Representantes de Israel y Líbano sostendrán este martes en Washington D.C. sus primeras conversaciones directas en décadas, en un intento por reducir la escalada de violencia en Oriente Medio; sin embargo, la oposición del grupo Hezbolá complica las posibilidades de alcanzar acuerdos.

El encuentro será mediado por Estados Unidos, con la participación del secretario de Estado Marco Rubio, en un contexto marcado por el conflicto regional que involucra también a Irán.

De acuerdo con reportes, esta reunión representa el primer acercamiento formal entre ambos países desde 1993. No obstante, las expectativas son limitadas luego de que el líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazara el diálogo y lo calificara como un acto de “sumisión”.

El conflicto se intensificó tras la guerra iniciada a finales de febrero con ataques contra Irán, lo que derivó en la apertura de un nuevo frente el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó acciones contra Israel. Según autoridades libanesas, los enfrentamientos han dejado más de 2 mil muertos y al menos un millón de desplazados.

En paralelo, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Irán mediante un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, zona clave por donde transita cerca del 20 por ciento del petróleo y gas mundial. La medida ha sido calificada por Teherán como un acto de “piratería”.

Mientras tanto, actores internacionales como China, Francia y Reino Unido han comenzado a involucrarse en esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto y restablecer la estabilidad en la región.

Pese a las tensiones, se mantiene vigente un frágil alto al fuego, mientras continúan los intentos por reactivar negociaciones más amplias entre Estados Unidos e Irán, consideradas clave para la estabilidad en Oriente Medio.

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