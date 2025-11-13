Italia aprueba ley que prohíbe el adoctrinamiento de género en escuelas infantiles y primarias

Jueves 13 de noviembre de 2025

El Parlamento de Italia aprobó una reforma educativa que busca proteger a los menores del “adoctrinamiento ideológico”, prohibiendo la enseñanza de temas relacionados con la educación sexual y el relativismo de género en escuelas de nivel infantil y primaria.

La medida, impulsada por el partido Lega, aliado del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, establece que ninguna persona externa podrá ingresar a los centros escolares para impartir pláticas o actividades sobre cuestiones vinculadas a la diversidad sexual o de género.

De acuerdo con la nueva legislación, los temas de educación sexual y emocional solo podrán abordarse en nivel secundaria, a partir de los 11 años de edad, y únicamente con el consentimiento informado de los padres o tutores.

Asimismo, se establece que las familias deberán ser notificadas de manera previa sobre los contenidos, materiales y metodología de cualquier actividad relacionada con la educación afectiva o sexual, con el fin de decidir si sus hijos participarán.

Con esta reforma, el gobierno italiano afirma que busca reforzar el derecho constitucional de los padres a educar conforme a sus valores y creencias.

Italia se suma así a países como Hungría, Bulgaria y Eslovaquia, que han adoptado políticas similares para restringir la difusión de contenido LGTB+ en el ámbito escolar.

La aprobación de la medida ha generado controversia, pues mientras sectores conservadores la celebran como una defensa de la familia tradicional, organizaciones de derechos humanos advierten que podría limitar la educación inclusiva y el respeto a la diversidad en el sistema educativo italiano.