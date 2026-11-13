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Viernes 13 de noviembre de 2026

JCAS ofrece descuentos de hasta 100% en adeudos de agua en Chihuahua

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) anunció el programa “Ahorra o nunca”, mediante el cual ofrece descuentos de hasta el 100% en multas y recargos, así como del 90% en adeudos por servicios de agua, drenaje y saneamiento.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, acompañado de Paulina Enríquez Gutiérrez, directora de Comercialización, Evaluación y Atención Ciudadana, presentó los beneficios del programa, dirigido a facilitar la regularización de las cuentas de los usuarios.

Las autoridades explicaron que esta estrategia busca apoyar la economía familiar y ofrecer alternativas para que las personas con adeudos puedan ponerse al corriente en sus pagos.

“Representa un apoyo para la economía de las familias y una oportunidad para mantener y mejorar el servicio de agua en el estado”, destacó Enríquez Gutiérrez.

La JCAS invitó a la ciudadanía a acudir a las juntas locales de agua y saneamiento para conocer los requisitos y acceder a los descuentos disponibles.

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