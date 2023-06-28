El Estado

22.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de octubre de 2025

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció el programa “Ponte al Corriente con el Agua”, que ofrece descuentos de hasta el 100% en multas y recargos para usuarios con adeudos por agua, drenaje y saneamiento. La iniciativa estará vigente del 1 al 30 de noviembre.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir Sáenz, hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los descuentos y regularizar sus cuentas. Detalló que los descuentos se aplicarán automáticamente en el sistema, sin necesidad de acudir a las oficinas; sin embargo, las instalaciones permanecerán abiertas para quienes requieran atención o información adicional.

Falomir Sáenz explicó que el programa busca regularizar a los usuarios de los más de 41 mil contratos domésticos y mixtos con adeudos, así como a cerca de 3 mil contratos comerciales pendientes de pago. De acuerdo con la JMAS, las cuentas con adeudo representan un monto superior a 300 millones de pesos, que se pretende recuperar mediante esta estrategia de apoyo y regularización.

Con jonrón de Freeman en la entrada 18, Dodgers vence a Blue Jays 6-5

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Homenaje a animales de compañía y agentes caninos en Chihuahua

Registra Protección Civil aforo de 9 mil 500 asistentes al templo de San Judas Tadeo

Feria Regional de Saucillo deja a expositores derrama económica superior a los 295 mil pesos
Partido Verde organiza la primera Carrera Verde Chihuahua 5K
Fotógrafos capturan raro fenómeno atmosférico en Nueva Zelanda: los “red sprites”
EU destruye cuatro “narcolanchas” en operativo marítimo; hay 14 muertos y un sobreviviente
Ampliarán dos planteles de bachillerato en Ciudad Juárez como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026
SAT supera meta de recaudación por fiscalización en 2024 con un 144% más de lo previsto
EE. UU. firma acuerdo de 80 mil millones de dólares para impulsar energía nuclear destinada a la inteligencia artificial
Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva registra un 95% de avance
Fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía
Buscan a Ximena Cerecedes Blancarte, joven desaparecida en Chihuahua Capital