JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

Martes 28 de octubre de 2025

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció el programa “Ponte al Corriente con el Agua”, que ofrece descuentos de hasta el 100% en multas y recargos para usuarios con adeudos por agua, drenaje y saneamiento. La iniciativa estará vigente del 1 al 30 de noviembre.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir Sáenz, hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los descuentos y regularizar sus cuentas. Detalló que los descuentos se aplicarán automáticamente en el sistema, sin necesidad de acudir a las oficinas; sin embargo, las instalaciones permanecerán abiertas para quienes requieran atención o información adicional.

Falomir Sáenz explicó que el programa busca regularizar a los usuarios de los más de 41 mil contratos domésticos y mixtos con adeudos, así como a cerca de 3 mil contratos comerciales pendientes de pago. De acuerdo con la JMAS, las cuentas con adeudo representan un monto superior a 300 millones de pesos, que se pretende recuperar mediante esta estrategia de apoyo y regularización.