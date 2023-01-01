El Estado

11.01°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua anunció que durante el mes de diciembre los usuarios podrán aprovechar los beneficios del programa “Ponte al Corriente con el Agua”.

Del 1 al 31 de diciembre, los usuarios domésticos podrán obtener 90% de descuento en multas y recargos y 80% en los conceptos de agua, drenaje y saneamiento. Para los usuarios comerciales, los descuentos aplican del 15 de noviembre al 31 de diciembre, con 100% en multas y recargos y 65% en agua, drenaje y saneamiento.

Los descuentos se aplican de manera automática en el sistema, por lo que no es necesario acudir a una sucursal para recibir el beneficio.

Estos apoyos son válidos únicamente para usuarios que no hayan recibido descuentos similares desde agosto de 2023 y cuyo adeudo sea anterior al 31 de octubre de 2024.

Detienen a mando de la policía municipal tras persecución

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Invita Síndica a participar en la votación del Presupuesto Participativo este fin de semana

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

Abaten a “El Pichón”, brazo derecho de “El Chapo Isidro”, en operativo de la Marina en Sinaloa

Impulsa Estado estrategia para enfrentar sequía y reducir quema de esquilmos
Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur
Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores
Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites
El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres
Alcalde de Chihuahua inicia gira en Washington para fortalecer la cooperación binacional
PAN perfila a Maru Campos y Kenia López Rabadán como posibles candidatas presidenciales en 2030
Presenta SSPE modelo Centinela en congreso internacional de seguridad en Nuevo León

Municipios

Más Noticias

Órgano Interno de Control implementa procedimiento de revisión patrimonial de funcionarios
Destina SSPE fondo de inversión para la dignificación policial a través del programa Estímulos
Martín Varini deja la dirección técnica de FC Juárez