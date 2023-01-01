JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua anunció que durante el mes de diciembre los usuarios podrán aprovechar los beneficios del programa “Ponte al Corriente con el Agua”.

Del 1 al 31 de diciembre, los usuarios domésticos podrán obtener 90% de descuento en multas y recargos y 80% en los conceptos de agua, drenaje y saneamiento. Para los usuarios comerciales, los descuentos aplican del 15 de noviembre al 31 de diciembre, con 100% en multas y recargos y 65% en agua, drenaje y saneamiento.

Los descuentos se aplican de manera automática en el sistema, por lo que no es necesario acudir a una sucursal para recibir el beneficio.

Estos apoyos son válidos únicamente para usuarios que no hayan recibido descuentos similares desde agosto de 2023 y cuyo adeudo sea anterior al 31 de octubre de 2024.