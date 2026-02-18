El Estado

21.48°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 18 de febrero de 2026

JMAS rehabilitará caja de válvulas en Ortiz Mena; habrá baja presión en siete colonias

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua informó que este miércoles 18 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, se realizarán trabajos de rehabilitación de una caja de válvulas sobre el bulevar Ortiz Mena, lo que provocará baja presión en el suministro de agua potable en al menos siete colonias.

Las labores se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre las calles California y Minnesota, y tendrán una duración aproximada de 12 horas. Posteriormente, el servicio se restablecerá de manera gradual hasta su normalización.

Colonias afectadas:

Campestre-Lomas

Las Águilas

Quintas del Sol

Virreyes

Mirador

Sicomoros

Arquitos

La dependencia exhortó a los habitantes de la zona a tomar precauciones, hacer un uso responsable del agua, priorizar actividades esenciales y evitar desperdicios mientras se desarrollan los trabajos.

Señalamientos de Scherer Ibarra no bastan para indagatorias, dice Buenrostro

