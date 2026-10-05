Jael Argüelles se registra por la Coordinación Distrital Federal del Distrito 03 de Juárez

Lunes 5 de octubre de 2026

Ciudad Juárez.- La diputada local Jael Argüelles Díaz formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Distrital Federal del Distrito 03, con sede en Ciudad Juárez.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la legisladora señaló que esta decisión representa una nueva etapa dentro de su trayectoria política y una oportunidad para continuar trabajando por las causas sociales que, afirmó, han guiado su labor pública.

“Juárez es mi hogar, aquí están mis raíces, mis sueños y las causas que me mueven. Mi compromiso es y seguirá siendo con nuestra gente, con quienes nunca dejan de luchar por un futuro mejor”, expresó.

Argüelles Díaz destacó su vínculo con Ciudad Juárez y manifestó su intención de mantener una agenda cercana a la ciudadanía, enfocada en las necesidades y derechos de la población.

Bajo el lema “Fuerte como Juárez”, la legisladora reafirmó su intención de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de perfiles para el Distrito Federal 03.