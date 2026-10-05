El Estado

20.25°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 5 de octubre de 2026

Jael Argüelles se registra por la Coordinación Distrital Federal del Distrito 03 de Juárez

Ciudad Juárez.- La diputada local Jael Argüelles Díaz formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Distrital Federal del Distrito 03, con sede en Ciudad Juárez.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la legisladora señaló que esta decisión representa una nueva etapa dentro de su trayectoria política y una oportunidad para continuar trabajando por las causas sociales que, afirmó, han guiado su labor pública.

“Juárez es mi hogar, aquí están mis raíces, mis sueños y las causas que me mueven. Mi compromiso es y seguirá siendo con nuestra gente, con quienes nunca dejan de luchar por un futuro mejor”, expresó.

Argüelles Díaz destacó su vínculo con Ciudad Juárez y manifestó su intención de mantener una agenda cercana a la ciudadanía, enfocada en las necesidades y derechos de la población.

Bajo el lema “Fuerte como Juárez”, la legisladora reafirmó su intención de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de perfiles para el Distrito Federal 03.

René Chavira rinde protesta como presidente municipal suplente de Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Proponen nuevos requisitos para constituir empresas y combatir a las “factureras”

Sheinbaum se deslinda de candidaturas de Morena y ofrece diálogo a Tatiana Clouthier

Maru Campos confirma que acompañará a Marco Bonilla en toma de protesta en Juárez

Marco Bonilla reconoce trabajo de su gabinete tras cinco años al frente del Municipio
Cruz Pérez Cuéllar felicita a Andrea Chávez por designación en Ciudad Juárez y llama a la unidad en Morena
EU impulsa nueve proyectos de “Muro Inteligente” en el Sector El Paso
Se consolida César Jáuregui al frente de las preferencias para Chihuahua Capital
Invita Trabajo y Previsión Social a Feria de Empleo de la Inclusión
Felicita Myrna Monge a las y los maestros de Chihuahua en el marco del Día Mundial de las y los Docentes
Maru Campos confirma que acompañará a Marco Bonilla en toma de protesta en Juárez
Supervisa Sindicatura servicios municipales en la colonia Aires del Sur

Municipios

Más Noticias

Maru Campos afirma que en 2027 estarán en juego la libertad y el rumbo de Chihuahua
Pedro Sánchez anuncia elecciones generales anticipadas en España para el 29 de noviembre
Avanza 50% construcción del Centro Integral de Bienestar Animal en Chihuahua