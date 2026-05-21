Jake Paul tienta al “Canelo” con oferta de 200 millones de dólares

Jueves 21 de mayo de 2026

El nombre de Saúl Álvarez volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que el youtuber y boxeador Jake Paul lanzara una oferta millonaria para enfrentarlo sobre el ring en un futuro combate.

De acuerdo con información difundida en el entorno del “Canelo Team”, Jake Paul habría puesto sobre la mesa una bolsa cercana a los 200 millones de dólares para concretar una pelea contra el campeón mexicano, luego de que hace un año las negociaciones entre ambos quedaran suspendidas.

En aquella ocasión, el acuerdo no prosperó debido a la intervención de Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien ofreció al pugilista tapatío un contrato de 400 millones de dólares por cuatro combates, convenio que todavía continúa vigente.

Actualmente, “Canelo” ya se encuentra entrenando rumbo a su próxima pelea programada para el 12 de septiembre en Arabia Saudita, donde enfrentará al francés Christian Mbilli por el campeonato Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Fuentes cercanas al equipo del boxeador mexicano señalaron que, aunque la propuesta de Jake Paul fue tomada inicialmente con humor, no descartan analizarla debido a la magnitud económica del ofrecimiento.

“No se descarta ninguna oferta. Es una bolsa que jamás se ha ganado con nadie y Saúl es alguien de negocios”, reveló una fuente vinculada al entorno del campeón.

Por su parte, Jake Paul no pelea desde diciembre pasado, cuando fue derrotado por nocaut ante Anthony Joshua, combate en el que sufrió una doble fractura de mandíbula. Sin embargo, el estadounidense estaría dispuesto a esperar hasta 2027 para intentar concretar el enfrentamiento con el mexicano.

Mientras tanto, “Canelo” mantiene su agenda enfocada en Arabia Saudita, donde todavía tendría pendiente al menos una pelea más dentro del acuerdo firmado con los organizadores árabes antes de volver a convertirse en agente libre.