Jalisco se prepara para exportar pimiento morrón a Japón

Jueves 13 de noviembre de 2025

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco) y el SENASICA avanzan en la implementación de un plan operativo que permitirá a los productores del estado exportar pimiento morrón al exigente mercado japonés, uno de los de mayor valor agregado a nivel mundial.

Como parte de esta estrategia, técnicos del SENASICA y de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco) realizaron visitas a huertos y empaques en Etzatlán, donde verificaron procesos de producción y tomaron muestras para confirmar la ausencia del hongo Peronospora tabacina, requisito indispensable para acceder al mercado japonés.

Este esfuerzo se deriva de los acuerdos bilaterales entre la Secretaría de Agricultura federal y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), firmados en Tokio en febrero de 2024.

El pimiento morrón es uno de los principales productos hortícolas de exportación de México, y Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en su producción, con más de 52 mil toneladas generadas en municipios como Etzatlán, Autlán de Navarro y Lagos de Moreno bajo sistemas de agricultura protegida que garantizan alta productividad y control sanitario.

La apertura de este nuevo mercado representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economía rural de Jalisco y diversificar sus destinos de exportación agrícola, consolidando al estado como un referente nacional en producción hortícola de alta calidad.