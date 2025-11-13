México

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 13 de noviembre de 2025

Jalisco se prepara para exportar pimiento morrón a Japón

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco) y el SENASICA avanzan en la implementación de un plan operativo que permitirá a los productores del estado exportar pimiento morrón al exigente mercado japonés, uno de los de mayor valor agregado a nivel mundial.

Como parte de esta estrategia, técnicos del SENASICA y de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco) realizaron visitas a huertos y empaques en Etzatlán, donde verificaron procesos de producción y tomaron muestras para confirmar la ausencia del hongo Peronospora tabacina, requisito indispensable para acceder al mercado japonés.

Este esfuerzo se deriva de los acuerdos bilaterales entre la Secretaría de Agricultura federal y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), firmados en Tokio en febrero de 2024.

El pimiento morrón es uno de los principales productos hortícolas de exportación de México, y Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en su producción, con más de 52 mil toneladas generadas en municipios como Etzatlán, Autlán de Navarro y Lagos de Moreno bajo sistemas de agricultura protegida que garantizan alta productividad y control sanitario.

La apertura de este nuevo mercado representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economía rural de Jalisco y diversificar sus destinos de exportación agrícola, consolidando al estado como un referente nacional en producción hortícola de alta calidad.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Aumenta hasta 70% el uso de tarjetas de crédito durante El Buen Fin

COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral

Vinculan a proceso a Alejandro Vera por delincuencia organizada; retiro cargo de lavado de dinero
Muere el “penny”: Estados Unidos despide a la icónica moneda de un centavo tras 232 años en circulación
Suspenderán servicio de agua este viernes en colonias cercanas a Tecnológico y Zaragoza
Ricardo Salinas Pliego arremete contra la Suprema Corte y anuncia que acudirá a instancias internacionales tras fallo millonario
Diputado Octavio Borunda enfatiza urgencia de una economía circular en diálogos nacionales
Continúa apoyo a familias afectadas por riesgos en Fraccionamiento Monte Xenit
La Secretaría de Economía reconoce a casas tequileras con el distintivo “Hecho en México”
Grupo Salinas enfrenta a la Suprema Corte por créditos fiscales millonarios

Municipios

Más Noticias

SAT impulsa la Cédula de Datos Fiscales para simplificar trámites
Argentina busca convertirse en potencia cuprífera bajo el gobierno de Javier Milei
Semifinales y final del Torneo Interfacultades +UACh 2025 de béisbol