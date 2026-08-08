Jáuregui niega traición al PAN y asegura respeto al proceso rumbo a 2027

Miércoles 26 de agosto de 2026

César Jáuregui Moreno rechazó los señalamientos que lo acusan de actuar contra la unidad del PAN, en medio de la definición de perfiles rumbo al proceso electoral de 2027.

El aspirante a la alcaldía de Chihuahua aseguró que ha sido respetuoso del proceso interno y negó haber realizado declaraciones encaminadas a dividir o debilitar a su partido.

Jáuregui también se refirió a la posibilidad de construir alianzas en caso de resultar favorecido, al señalar que buscaría sumar no solamente a militantes panistas, sino también a sectores de la sociedad y otros actores políticos.

Consideró que incorporar a personas con distintas visiones puede fortalecer las posibilidades electorales y, posteriormente, ampliar las condiciones de gobernabilidad.

Las declaraciones se producen mientras al interior del PAN comienzan a perfilarse los posibles aspirantes que buscarán encabezar las candidaturas para las elecciones locales de 2027.