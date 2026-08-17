Jáuregui: reglas claras, medición y apertura para definir al mejor perfil en Chihuahua capital

Lunes 17 de agosto de 2026

César Jáuregui Moreno respaldó que la definición de la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua capital se realice bajo un esquema de reglas claras, medición y apertura, que permita conocer quién cuenta con el mayor respaldo de la militancia y de los ciudadanos, así como las mejores condiciones para competir.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Jáuregui recordó que hace cinco años Acción Nacional enfrentó un escenario complejo para la definición de sus candidaturas y encontró una ruta mediante la consulta y medición entre la militancia.

“De ahí concluimos que nuestra actual gobernadora, Maru Campos, y nuestro presidente municipal, Marco Bonilla, eran los indicados para asegurar el triunfo en la elección”, señaló.

Jáuregui celebró lo expresado por Santiago Cabada, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, respecto a que, por la importancia estratégica de Chihuahua capital, la definición estará a cargo del propio Comité Ejecutivo Nacional.

“Me parece la ruta correcta: reglas claras, medición y apertura, para que sea la gente la que determine quiénes están en mejores condiciones de competir”, afirmó.

El panista sostuvo que el proyecto que encabeza ha venido creciendo a partir del respaldo que ha encontrado tanto entre militantes de Acción Nacional como entre ciudadanos durante los recorridos y encuentros que ha realizado en diferentes sectores de la capital.

“Nosotros estamos listos. Estamos listos para competir bajo esas reglas y frente a cualquier perfil interno o externo. Estamos listos para medirnos”, expresó.

Jáuregui reiteró que su postura ha sido consistente: medir a todos los perfiles, escuchar tanto a la militancia como a los ciudadanos y garantizar condiciones claras para quienes busquen participar.

“Al final, debe prevalecer el proyecto que implique el respaldo del panismo, la confianza de los ciudadanos y tenga las mejores condiciones para ganar”, puntualizó.

Aseguró que continuará con el trabajo que ha realizado durante los últimos meses, recorriendo barrios y colonias, manteniendo encuentros directos con los chihuahuenses y fortaleciendo el contacto con la militancia de Acción Nacional.

“Voy a seguir haciendo exactamente lo que he hecho hasta ahora: visitar barrios, escuchar a los ciudadanos y buscar hasta el último voto de Chihuahua capital. Con alegría, con entusiasmo y con la certeza de que vale la pena luchar por nuestro partido y por Chihuahua”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a quienes le han expresado su confianza a redoblar esfuerzos en esta etapa.

“Llegó la hora de sacar la casta, de defender nuestra casa y de dejar en claro que nuestro propósito siempre ha sido buscar lo mejor para el PAN, para Chihuahua y para México. Vamos con todo, con ánimo, con alegría, y les aseguro que todos vamos a ganar”, concluyó.

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