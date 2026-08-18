Jáuregui se mantiene al frente de las preferencias del PAN en Chihuahua

Martes 18 de agosto de 2026

César Jáuregui Moreno se mantiene al frente de las preferencias para encabezar al PAN en la elección por la Presidencia Municipal de Chihuahua, de acuerdo con la más reciente encuesta de Rubrum, levantada el 17 de agosto.

La medición coloca a Jáuregui en primer lugar con 30.9 por ciento, seguido por Manque Granados con 25.1 por ciento y Santiago de la Peña con 22.4 por ciento.

Después aparecen Alfredo Chávez con 8.0 por ciento, Rafa Loera con 7.5, Alan Falomir con 5.0 y Jorge Soto con 1.1 por ciento.

El seguimiento de Rubrum confirma que Jáuregui mantiene una tendencia estable en el primer lugar. En julio obtuvo 30.7 por ciento de las preferencias y en agosto alcanza 30.9 por ciento.

Los resultados se presentan en momentos en que Jáuregui ha intensificado sus encuentros con militantes del PAN y ciudadanos de Chihuahua capital, recorriendo colonias y reuniéndose con distintos sectores para escuchar directamente sus planteamientos.

En sus encuentros recientes, César Jáuregui ha reiterado que está listo para medirse bajo reglas claras y que la definición debe considerar quién se encuentra en mejores condiciones para representar al PAN y competir en 2027.

“Este es un proyecto que ha crecido porque se nutre del panismo y de los ciudadanos. Nosotros estamos listos para medirnos”, ha señalado.

La encuesta de Rubrum fue realizada mediante 600 levantamientos vía telefónica, de manera automática y aleatoria, en el municipio de Chihuahua, con fecha de levantamiento del 17 de agosto de 2026.