Javier Aguirre presenta la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial

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Lunes 1ro de junio de 2026
La Selección Mexicana dio a conocer este lunes la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo, torneo en el que el combinado nacional debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
El director técnico, Javier Aguirre, mantuvo la base de jugadores que trabajó desde mayo en el Centro de Alto Rendimiento y respetó el acuerdo establecido con los clubes de la Liga MX, integrando a 12 futbolistas del campeonato mexicano y 14 elementos que militan en ligas del extranjero.
Entre las principales novedades destaca la presencia del joven Gilberto Mora, quien con apenas 17 años vivirá su primera Copa del Mundo. Asimismo, quedaron disipadas las dudas sobre la inclusión de Alexis Vega y César Huerta, quienes finalmente fueron considerados por el cuerpo técnico.
Otro de los reflectores apunta hacia Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo. Aunque el arquero de Chivas, Raúl Rangel, parte como favorito para ocupar la titularidad bajo los tres postes, Ochoa ha manifestado su intención de competir por el puesto hasta el último momento.
La convocatoria también incluye a figuras consolidadas como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Julián Quiñones, quienes encabezarán la misión del Tricolor en busca de trascender en la justa mundialista.
Antes de iniciar su participación en el torneo, México disputará un partido de despedida frente a Serbia en Toluca. Posteriormente enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra Chequia el 24 de junio en la capital del país.
Convocatoria de México para la Copa del Mundo
Porteros
Raúl Rangel
Guillermo Ochoa
Carlos Acevedo
Defensas
Johan Vásquez
César Montes
Jorge Sánchez
Jesús Gallardo
Israel Reyes
Mateo Chávez
Mediocampistas
Luis Romo
Erik Lira
Obed Vargas
Edson Álvarez
Luis Chávez
Orbelín Pineda
Álvaro Fidalgo
Brian Gutiérrez
Gilberto Mora
Delanteros
Raúl Jiménez
Santiago Giménez
Julián Quiñones
Alexis Vega
César Huerta
Roberto Alvarado
Guillermo Martínez
Armando González
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