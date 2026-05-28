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Jueves 28 de mayo de 2026

Javier Corral acusa a Maru Campos de victimizarse por citatorio judicial

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de intentar victimizarse políticamente tras el citatorio emitido por autoridades judiciales de la Ciudad de México para comparecer en una audiencia relacionada con una denuncia presentada por el exmandatario estatal.

A través de un video difundido en redes sociales, Corral aseguró que Campos busca presentar el caso como una persecución política, al vincularlo con la investigación federal sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operativos realizados en Chihuahua.

“María Eugenia Campos Galván vuelve a su recurrente estrategia de politizar las denuncias en su contra para victimizarse y llamarse perseguida política”, expresó el legislador morenista.

El senador explicó que el citatorio deriva de una impugnación promovida por él mismo después de que el Ministerio Público determinara no proceder en una denuncia relacionada con un presunto intento de detención ilegal ocurrido en 2024.

Corral afirmó que el proceso no tiene relación con la investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía General de la República sobre la supuesta participación encubierta de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

“El recurso de impugnación lo presenté cuando fuimos notificados de ello en marzo pasado, un mes antes de los hechos ocurridos en abril”, sostuvo.

Durante su mensaje, el exgobernador también lanzó señalamientos contra la administración estatal, al asegurar que existen documentos relacionados con transferencias millonarias a medios de comunicación durante el actual sexenio.

Asimismo, volvió a relacionar a Campos Galván con el exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero.

El senador señaló además que en 2021 la gobernadora utilizó argumentos de violencia política de género para defenderse de acusaciones de cohecho, situación que —dijo— afectó causas legítimas del movimiento feminista.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido una postura oficial sobre las recientes declaraciones de Javier Corral.

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