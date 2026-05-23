Javier Corral confirma encuentro con Enrique Inzunza tras señalamientos en Estados Unidos

Sábado 23 de mayo de 2026

Mazatlán, Sin.- El senador chihuahuense Javier Corral Jurado confirmó este viernes que sostuvo un encuentro con su compañero de bancada, Enrique Inzunza Cázarez, luego de que circulara una fotografía en redes sociales donde ambos aparecen conversando en un espacio público.

La imagen cobró relevancia debido a que Inzunza ha permanecido fuera del foco público desde finales de abril, cuando trascendieron imputaciones realizadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York relacionadas con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, Corral confirmó la autenticidad de la fotografía y explicó las circunstancias del encuentro.

“Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con Enrique Inzunza hoy a mediodía en Culiacán. Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo”, expresó el legislador.

Asimismo, rechazó cualquier interpretación irregular sobre la reunión y destacó que se llevó a cabo en un lugar abierto al público.

“Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público. Inzunza tampoco se anda escondiendo; incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones. Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es”, señaló Corral.

La fotografía muestra a ambos legisladores dialogando en una mesa dentro de un club privado de la ciudad de Mazatlán. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los temas abordados durante la reunión.

El encuentro ocurre en medio de la atención mediática generada por las acusaciones dadas a conocer en Estados Unidos contra Inzunza, quien se desempeñó anteriormente como funcionario del gobierno de Sinaloa y actualmente forma parte del Senado de la República.

Hasta ahora, el legislador sinaloense no ha emitido nuevos posicionamientos públicos respecto a los señalamientos que han derivado de las investigaciones presentadas por autoridades estadounidenses. Mientras tanto, continúa la expectativa sobre su eventual participación en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Senado.