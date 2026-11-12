Jensen Huang deja la dirección de Nvidia en medio de acusaciones de infidelidad y presunto espionaje

Jueves 12 de noviembre de 2026

Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, habría renunciado a sus cargos en medio de una controversia relacionada con presuntas relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria china señalada en versiones periodísticas por supuestos vínculos con actividades de espionaje.

De acuerdo con la información difundida, el Consejo de Administración habría aceptado su salida inmediata y designado a Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como directora ejecutiva interina.

La publicación señala que Nvidia inició la búsqueda de un nuevo director general y que sus acciones registraron una caída superior al 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Kress forma parte de Nvidia desde 2013 y anteriormente ocupó cargos financieros en Microsoft y Cisco.

Actualización: Nvidia confirmó oficialmente la renuncia de Jensen Huang este 12 de noviembre y el nombramiento de Colette Kress como directora ejecutiva interina. La empresa también anunció una investigación independiente sobre los posibles riesgos de seguridad nacional, pero señaló que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos corporativos.