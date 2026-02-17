Internacional

Jet2 veta de por vida a pasajeros tras pelea que obligó a desviar vuelo

La aerolínea británica Jet2 anunció que vetará de por vida a los pasajeros involucrados en una pelea registrada el pasado 14 de febrero a bordo de un vuelo que cubría la ruta Antalya–Manchester y que debió aterrizar de emergencia en Bruselas.

El incidente ocurrió en un vuelo procedente de Antalya, Turquía, con destino a Manchester, Inglaterra. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, una discusión verbal escaló a agresiones físicas entre varios pasajeros, incluyendo mujeres, lo que generó momentos de tensión dentro de la aeronave.

Ante la falta de control de la situación, la tripulación intentó intervenir y pidió a los pasajeros regresar a sus asientos. Al no lograr restablecer el orden, los pilotos decidieron desviar el vuelo y aterrizar en Bruselas para solicitar la intervención de las autoridades.

En un comunicado, la compañía confirmó que los dos pasajeros considerados disruptivos fueron vetados de por vida y que además emprenderá acciones para recuperar los costos derivados del aterrizaje no programado.

“Como aerolínea orientada a las familias, adoptamos una política de cero tolerancia frente al comportamiento disruptivo de los pasajeros, y lamentamos profundamente que otros clientes y nuestros colegas a bordo hayan tenido que experimentar esto”, señaló la empresa.

El altercado fue ampliamente difundido en redes sociales, donde circularon videos que muestran el momento de la pelea dentro del avión.

Hombres armados roban y queman camión de personal frente al Santuario de Aldama

