Jet2 veta de por vida a pasajeros tras pelea que obligó a desviar vuelo

La aerolínea británica Jet2 anunció que vetará de por vida a los pasajeros involucrados en una pelea registrada el pasado 14 de febrero a bordo de un vuelo que cubría la ruta Antalya–Manchester y que debió aterrizar de emergencia en Bruselas.
El incidente ocurrió en un vuelo procedente de Antalya, Turquía, con destino a Manchester, Inglaterra. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, una discusión verbal escaló a agresiones físicas entre varios pasajeros, incluyendo mujeres, lo que generó momentos de tensión dentro de la aeronave.
Ante la falta de control de la situación, la tripulación intentó intervenir y pidió a los pasajeros regresar a sus asientos. Al no lograr restablecer el orden, los pilotos decidieron desviar el vuelo y aterrizar en Bruselas para solicitar la intervención de las autoridades.
En un comunicado, la compañía confirmó que los dos pasajeros considerados disruptivos fueron vetados de por vida y que además emprenderá acciones para recuperar los costos derivados del aterrizaje no programado.
“Como aerolínea orientada a las familias, adoptamos una política de cero tolerancia frente al comportamiento disruptivo de los pasajeros, y lamentamos profundamente que otros clientes y nuestros colegas a bordo hayan tenido que experimentar esto”, señaló la empresa.
El altercado fue ampliamente difundido en redes sociales, donde circularon videos que muestran el momento de la pelea dentro del avión.
