John James obtiene nominación republicana para la gubernatura de Michigan

Miércoles 5 de agosto de 2026

Michigan, EE.UU.– El congresista John James obtuvo este martes la nominación del Partido Republicano para contender por la gubernatura de Michigan en las elecciones de noviembre, consolidándose como el candidato de su partido para suceder a la actual gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer.

De acuerdo con proyecciones de Associated Press, James, de 45 años, logró imponerse en el proceso interno republicano y ahora se enfocará en la campaña rumbo a la elección general.

El legislador federal es empresario y veterano del Ejército de Estados Unidos, además de representar actualmente un distrito del área metropolitana de Detroit en la Cámara de Representantes. Antes de llegar al Congreso, compitió sin éxito por un escaño en el Senado en las elecciones de 2018 y 2020, procesos que le permitieron aumentar su reconocimiento a nivel estatal.

Durante su campaña, John James contó con el respaldo del presidente Donald Trump y centró su propuesta en temas como el fortalecimiento de la economía, la seguridad pública, la reducción de impuestos y políticas migratorias más estrictas.

En la elección de noviembre enfrentará a Jocelyn Benson, actual secretaria de Estado de Michigan, quien obtuvo la nominación del Partido Demócrata tras ganar las primarias de su instituto político.

La contienda por la gubernatura de Michigan es considerada una de las más relevantes del proceso electoral de 2026 en Estados Unidos, debido a que se trata de un estado clave en los resultados nacionales y porque la actual mandataria, Gretchen Whitmer, no puede buscar un nuevo periodo al haber alcanzado el límite constitucional de mandatos permitido por la legislación estatal.

Analistas políticos prevén una competencia cerrada entre ambas candidaturas, en una elección que podría servir como indicador del comportamiento electoral en uno de los estados más disputados del país.