Jorge Medina y Josi Cuen llegarán a Chihuahua con “La Máquina del Tiempo Tour”

La icónica dupla musical se presentará el 26 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Manuel Almanza, en un concierto abierto a menores desde los 2 años de edad.

Precios de boletos (más cargo por servicio):

Diamante: $3,810

VIP: $3,095

Oro: $2,380

Plata: $1,670

Bronce, Gradas y PCD: $835

Puntos de venta:

Oficinas Don Boleton

Justin Boots Dostoyevzki

Justin Boots Saucito

Chihuahua Vaquero

Urban Cuadra Plaza Galerías

La venta de boletos inicia jueves 5 de marzo a las 10:00 horas. ¡No te pierdas esta noche llena de éxitos y nostalgia!

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

