Jorge Medina y Josi Cuen llegarán a Chihuahua con “La Máquina del Tiempo Tour”

La icónica dupla musical se presentará el 26 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Manuel Almanza, en un concierto abierto a menores desde los 2 años de edad.
Precios de boletos (más cargo por servicio):
Diamante: $3,810
VIP: $3,095
Oro: $2,380
Plata: $1,670
Bronce, Gradas y PCD: $835
Puntos de venta:
Oficinas Don Boleton
Justin Boots Dostoyevzki
Justin Boots Saucito
Chihuahua Vaquero
Urban Cuadra Plaza Galerías
La venta de boletos inicia jueves 5 de marzo a las 10:00 horas. ¡No te pierdas esta noche llena de éxitos y nostalgia!
