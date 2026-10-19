Jorge Romero pide Estado de Derecho en caso Jáuregui y acusa a Morena de politizar investigación

Lunes 19 de octubre de 2026

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que debe prevalecer el Estado de Derecho en las investigaciones contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aunque acusó a Morena de intentar utilizar políticamente el caso.

Romero señaló que actualmente existen dos investigaciones distintas, una encabezada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y otra por la Fiscalía General de la República (FGR), con imputaciones diferentes, por lo que consideró necesario esperar el desarrollo de ambos procedimientos.

“En ningún caso a mí me vas a escuchar decir que alguien que haya cometido alguna conducta ilícita no deba responder, sea del color que sea”, expresó el dirigente panista.

Sin embargo, Romero cuestionó particularmente la actuación de la FGR y el señalamiento por el delito de traición a la patria, relacionado con los hechos ocurridos durante el operativo de El Pinal.

El dirigente calificó este delito como “decimonónico” y consideró que existe un intento de Morena por construir una narrativa en la que integrantes de la oposición sean presentados como traidores a la patria.

También cuestionó el momento en que intervino la autoridad federal, luego de que en el proceso estatal Jáuregui recibiera medidas cautelares que le permitían continuar en libertad.

“¿Por qué justo ahora la FGR actúa? Y además con un delito [...] de traición a la patria”, cuestionó Romero, al recordar que los hechos investigados se remontan a abril.

El presidente nacional del PAN insistió en que será necesario conocer los elementos contenidos en las carpetas antes de emitir una conclusión sobre la responsabilidad del exfiscal y reiteró que cualquier conducta ilícita debe ser sancionada independientemente de la filiación política de quien la cometa.

Finalmente, endureció sus críticas contra el Gobierno Federal y aseguró que existen problemas más graves relacionados con la seguridad y el control territorial por parte de grupos criminales.

“La peor traición a la patria es entregarle el territorio al narco, perdón, al crimen organizado”, declaró.

Romero concluyó acusando a la llamada Cuarta Transformación de haberse alejado de sus planteamientos originales: “Se transformaron en todo aquello que alguna vez juraron combatir”.

El posicionamiento del dirigente nacional del PAN se produce mientras Jáuregui enfrenta procedimientos separados ante las autoridades estatal y federal, cuyos alcances y responsabilidades deberán ser determinados por los respectivos órganos judiciales.