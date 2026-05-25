Jorge Soto acusa persecución política tras citatorio de la FGR a Maru Campos

Lunes 25 de mayo de 2026

El diputado local del Partido Acción Nacional, Jorge Soto, denunció un presunto uso político de las instituciones federales luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera un citatorio para que comparezca la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Tras darse a conocer que la mandataria estatal fue requerida como parte de las investigaciones relacionadas con un operativo realizado en la Sierra Tarahumara, el legislador panista manifestó su respaldo a la gobernadora y cuestionó el actuar de las autoridades federales.

“Increíble: citan a una gobernadora en funciones, que trabaja, que da resultados y que está dando la cara… y no citan a Rocha, ni a Isunza”, expresó Soto al referirse al caso.

El diputado sostuvo que el citatorio forma parte de una estrategia de persecución política en contra del gobierno estatal y afirmó que existe un trato diferenciado hacia otros actores políticos que han sido señalados públicamente en distintos asuntos relacionados con la seguridad.

Señala uso político de instituciones federales

Soto aseguró que Chihuahua ha mantenido una postura de colaboración con las autoridades federales en materia de seguridad y combate al crimen, por lo que consideró injustificadas las críticas y acciones dirigidas hacia la administración estatal.

“Se confirma el uso político y la persecución política contra Maru Campos. Se confirma su obsesión por Chihuahua y nuestra gobernadora. Ella está aquí dando la cara por los chihuahuenses”, declaró.

Asimismo, destacó que la titular del Ejecutivo estatal ha manifestado su disposición para atender el requerimiento de la FGR y comparecer conforme a los procedimientos legales establecidos.

Respaldo del PAN a la gobernadora

El legislador panista reiteró que la gobernadora no tiene nada que ocultar y que responderá a las autoridades en los términos que marca la ley.

“El problema es que en Chihuahua sí combatimos al crimen y sí enfrentamos la realidad. Aquí hay una gobernadora que no se esconde y que va a responder. Todo el apoyo a nuestra gobernadora”, concluyó.

Las declaraciones de Jorge Soto se suman a las expresiones de respaldo que diversos integrantes del PAN han manifestado en los últimos días, luego de que se confirmara el citatorio emitido por la FGR a la gobernadora Maru Campos, quien ha señalado que atenderá el llamado de la autoridad federal conforme al marco jurídico vigente.