Jornada más letal para las fuerzas armadas tras operativo contra “El Mencho”

Miércoles 25 de febrero de 2026

La muerte de 25 efectivos militares el pasado domingo, durante el operativo que derivó en la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se convirtió en la mayor pérdida de vida de personal militar en una sola jornada en la historia reciente de México.

Hasta ahora, la cifra más cercana ocurrió el 15 de julio de 2022, cuando la caída de un Black Hawk de la Armada en Sinaloa dejó 14 muertos tras la captura de Rafael Caro Quintero. En Chihuahua, el mayor número de decesos recientes de efectivos federales fue un accidente ocurrido el 18 de marzo de 2025 en Ciudad Juárez, donde tres elementos de la Guardia Nacional murieron al chocar la unidad en la que viajaban.

Históricamente, otros hechos de alto impacto incluyen:

El 18 de abril de 2008, 12 miembros de la Sedena murieron en la caída de un helicóptero Bell 212 en Uruapan, Michoacán.

Durante la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, un ataque criminal dejó 10 efectivos fallecidos.

El 1 de mayo de 2015, en Villa Purificación, Jalisco, un helicóptero Cougar fue derribado con un lanzacohetes por integrantes del CJNG, dejando nueve militares muertos.

El 30 de septiembre de 2018, un convoy militar atacado con armas calibre 50 en Culiacán dejó cinco bajas.

En el “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019, la detención inicial de Ovidio Guzmán provocó bloqueos y ataques del Cártel de Sinaloa que terminaron con la muerte de tres efectivos y la liberación del líder criminal.

Estos antecedentes muestran la creciente violencia y los riesgos que enfrentan las fuerzas armadas en operaciones contra los cárteles, reflejando la complejidad de combatir organizaciones criminales fuertemente armadas y con capacidad de respuesta inmediata.