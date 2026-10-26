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Lunes 26 de octubre de 2026

Jornada violenta en Juárez: hallan tres cuerpos; uno estaba en una cajuela

Ciudad Juárez.- Tres hombres fueron encontrados sin vida y con huellas de violencia en distintos hechos registrados en Ciudad Juárez, entre ellos una víctima localizada dentro de la cajuela de un automóvil en Riberas del Bravo.

En este último caso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a Edgar Osiel J. I., de 29 años, luego de una persecución que terminó en el cruce de Rivera del Lago y Juárez-Porvenir.

Los agentes revisaron un Nissan Sentra gris, sin placas, y encontraron en la cajuela el cuerpo de una persona cubierto con una cobija roja con beige y con aparentes huellas de violencia. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones.

Horas después, en Parajes de San José, un hombre fue asesinado a balazos en el patio de una vivienda ubicada en las calles Costa Serena y Costa Brava. La víctima presentaba heridas de bala en el rostro y en la escena fueron localizados tres casquillos, aparentemente calibre 9 milímetros.

Reportes policiacos señalaron a un hombre identificado como Daniel como presunto agresor, quien habría escapado acompañado de una mujer identificada como Karla Jazmín. Las autoridades también recibieron información sobre una pistola presuntamente relacionada con el crimen.

Un tercer hecho ocurrió en la colonia El Granjero, donde fue localizado el cadáver de un hombre dentro de un sillón abandonado en la vía pública, en el cruce de las calles Trigo y Papaya.

El cuerpo presentaba huellas de violencia y, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido asesinado a golpes. Personal del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo para practicarle la necropsia correspondiente.

Con los primeros dos casos, el registro periodístico contabilizaba 21 homicidios durante octubre en Ciudad Juárez, cifra que podría incrementarse una vez que las autoridades determinen oficialmente la causa de muerte de la persona localizada en El Granjero.

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