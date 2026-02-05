José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

Jueves 5 de febrero de 2026

José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial y exsecretario de Estado, fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, en sustitución de Jorge Arce, informó la institución bancaria.

HSBC México dio a conocer el nombramiento mediante un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, precisando que la designación es efectiva desde el martes 3 de febrero.

Con este cambio, el Consejo de Administración de HSBC México queda integrado de la siguiente manera:

José Antonio Meade, Jorge Arce y Guillermo Roberto Colquhoun, como consejeros ejecutivos.

Claudia Jañez Sánchez, Pedro José Moreno Cantalejo, Alberto Ardura González, José María Zas, Andrés Eugenio Sucre Pulido y Vanessa Rubio Márquez, como consejeros independientes.

Lorena Margarita Cárdenas Costas, como consejera suplente independiente.

Meade Kuribreña cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública federal. Fue secretario de Hacienda y Crédito Público en dos ocasiones, de septiembre de 2011 a diciembre de 2012 y de septiembre de 2016 a noviembre de 2017. Previamente se desempeñó como secretario de Energía en 2011, secretario de Relaciones Exteriores de 2012 a 2015 y secretario de Desarrollo Social de 2015 a 2016.

En 2018, Meade fue candidato a la Presidencia de la República, elección en la que resultó ganador Andrés Manuel López Obrador.