José Luis Villalobos reconoce aporte de la guía "Viva Chihuahua" a la difusión turística de la capital

El diputado José Luis Villalobos, presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, reconoció este jueves el trabajo del Doctor Daniel García Coello, fundador de la Universidad Regional del Norte (URN), tras la presentación de la Guía Turística Viva Chihuahua, una publicación orientada a documentar y difundir los principales referentes culturales, históricos y urbanos de la capital.

Villalobos señaló que el proyecto ofrece una lectura actualizada de la ciudad al integrar información sobre sitios emblemáticos, procesos históricos y elementos de identidad local, permitiendo que tanto habitantes como visitantes redescubran aspectos cotidianos de la ciudad.

Como responsable de los asuntos legislativos en materia turística, destacó que iniciativas de este tipo contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y fomentan un acercamiento más profundo al patrimonio cultural y social de Chihuahua. Agregó que la difusión de materiales con este enfoque impulsa a las nuevas generaciones a establecer una relación más consciente con su entorno.

El diputado calificó la guía como un aporte significativo para la ciudad y subrayó que el trabajo encabezado por el Doctor García Coello representa un esfuerzo sólido por poner en valor la riqueza que distingue a la capital del estado.

