José María Aznar advierte riesgo para la democracia por avance del populismo

Miércoles 27 de mayo de 2026

El expresidente de España, José María Aznar, advirtió que la democracia liberal enfrenta un serio peligro debido al crecimiento de movimientos populistas tanto de izquierda como de derecha.

Durante su participación en el IX Congreso Iberoamericano CEAPI, Aznar afirmó que todos los populismos comparten características similares y buscan debilitar las instituciones democráticas.

“Da igual que sea un populismo a la derecha o que sea un populismo a la izquierda. Todos los populismos son iguales”, expresó el exmandatario español.

Aznar señaló que los gobiernos populistas no respetan plenamente las reglas, instituciones y contrapesos propios de una democracia liberal, además de considerar la libertad como una amenaza para su permanencia en el poder.

También enfatizó la importancia de preservar el respeto al Parlamento, la justicia y el Estado de derecho como pilares fundamentales de las democracias modernas.

El exjefe de gobierno aseguró que la democracia liberal actualmente enfrenta amenazas tanto internas como externas, mencionando como ejemplos a países como China, Rusia, Corea del Norte e Irán, a los que calificó como regímenes contrarios a las libertades democráticas.

Finalmente, Aznar hizo un llamado a no normalizar el populismo y a fortalecer los valores de la democracia liberal como garantía de libertad y estabilidad para las sociedades.