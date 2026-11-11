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Miércoles 11 de noviembre de 2026

Josefina Vázquez Mota dará conferencia gratuita para padres en Parral

La excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota impartirá este jueves 12 de noviembre una conferencia dirigida a madres, padres de familia y docentes, en la que abordará los riesgos del uso excesivo de redes sociales y tecnologías entre niñas, niños y adolescentes.

La conferencia, titulada “Papá, mamá, me hiciste adicto”, se realizará a las 17:00 horas en el Salón Candilejas, con entrada gratuita, bajo la organización del DIF Municipal de Parral.

La presidenta del organismo, Nora Carrillo, destacó la experiencia de Vázquez Mota en temas sociales y la importancia de generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan las nuevas generaciones en los entornos digitales.

Durante el encuentro se abordará el papel de las familias en la prevención de conductas adictivas, el fortalecimiento de valores, la comunicación entre padres e hijos y la protección de la salud mental de los menores.

Las personas interesadas en asistir podrán registrarse directamente en las instalaciones del DIF Municipal de Parral, donde recibirán información para asegurar su lugar.

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