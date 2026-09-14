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Lunes 14 de septiembre de 2026

Joss Favela y Pancho Barraza cerrarán la Expogan 2026

Joss Favela y Pancho Barraza fueron anunciados como los artistas sorpresa que cerrarán la cartelera del Palenque y Centro de Espectáculos de Expogan 2026, con una presentación programada para el próximo 1 de noviembre.

Con este anuncio quedó definido el programa de espectáculos, que iniciará el 24 de octubre con Los de la Iguana, seguido por Marca Registrada el 25, Elefante el 28, Majo Aguilar el 29, Generación RBD/R el 30 y Grupo Duelo el 31 de octubre.

El cierre estará a cargo de Joss Favela y Pancho Barraza, quienes compartirán la fecha estelar del 1 de noviembre.

Los organizadores informaron que la venta oficial de boletos comenzará este martes a las 10:00 horas, a través de la plataforma y puntos de venta autorizados.

Para la presentación de cierre, los precios de los boletos irán desde 900 hasta 3 mil 900 pesos, dependiendo de la zona seleccionada.

Expogan 2026 anuncia cartelera

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