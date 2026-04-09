Joven cae desde antena de 30 metros en Cuauhtémoc; queda gravemente herido

Jueves 9 de abril de 2026

Un video registró el momento en que un joven de 22 años cayó desde una antena telefónica de aproximadamente 30 metros de altura, en hechos ocurridos la tarde del miércoles en la colonia Presidentes, en Ciudad Cuauhtémoc.

El accidente fue reportado a las 18:38 horas en el cruce de las avenidas Ricardo Flores Magón y Manuel González. Elementos de Seguridad Pública arribaron al lugar tras recibir el reporte de emergencia, donde testigos informaron que el joven había subido minutos antes a la estructura metálica.

Según la declaración del propio lesionado, subió con la intención de recuperar una bicicleta que se encontraba en la parte superior de la antena. No obstante, habría resbalado, lo que provocó la caída, misma que quedó registrada en un video difundido posteriormente.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención inmediata y determinaron que presentaba lesiones internas de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital. Su estado de salud se reporta delicado.

Foto: Las Noticias de Brenda Chacón