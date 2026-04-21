Joven chihuahuense requiere cirugía urgente tras complicación por lesión medular

Martes 21 de abril de 2026

Daniel Gómez, joven originario de Chihuahua, enfrenta una situación crítica de salud luego de que la placa colocada en su columna, tras un accidente ocurrido en Cancún en noviembre de 2024, se desplazara y actualmente presione su médula espinal.

El accidente le provocó una fractura a la altura de la cervical 5, ocasionando una lesión medular que le hizo perder la movilidad del pecho hacia abajo. Con meses de rehabilitación, logró recuperar movimiento en brazos, manos y parte del tronco, e incluso ya puede mantenerse sentado.

No obstante, el desplazamiento de la placa representa un riesgo severo: de agravarse, podría provocar una desconexión total del cuerpo. Por ello, requiere una cirugía urgente cuyo costo asciende a aproximadamente 900 mil pesos.

El caso ha generado solidaridad en redes sociales, donde familiares y amigos impulsan una campaña para reunir los recursos necesarios. Aunque ya se ha recaudado una parte importante, aún falta para alcanzar la meta y poder realizar la intervención a tiempo.