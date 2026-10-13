Joven de 16 años queda atrapado en peligrosa montaña tras planear ruta con inteligencia artificial

Martes 13 de octubre de 2026

Vancouver, Canadá.- Un adolescente de 16 años tuvo que ser rescatado en helicóptero luego de quedar atrapado en una peligrosa zona de la montaña Crown, en Columbia Británica, durante una caminata cuya ruta había planeado parcialmente con ayuda de un chatbot de inteligencia artificial.

Bryce Vincent Gowryluk salió de su casa en el centro de Vancouver la mañana del sábado con la intención de completar una exigente travesía de aproximadamente ocho horas entre las montañas Grouse y Crown. El joven practica senderismo con regularidad y entrena escalada en roca varias veces por semana, por lo que consideró que tenía la experiencia suficiente para realizar el recorrido.

Para preparar la ruta utilizó distintas herramientas digitales, entre ellas Claude, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, además de Google Maps y AllTrails.

Sin embargo, durante el ascenso Bryce tomó por error la ruta conocida como Widowmaker Arete, una zona rocosa, expuesta y de alta dificultad que normalmente requiere cuerdas y equipo especializado de escalada. El adolescente creyó que se encontraba en el Crown Couloir, otro trayecto de la montaña.

A medida que avanzó, el terreno se volvió cada vez más complicado hasta que llegó a un punto donde ya no podía continuar ni regresar con seguridad. Terminó atrapado sobre una pequeña saliente, con una pronunciada caída detrás de él y una pared casi vertical enfrente.

“Estoy atrapado en una saliente. No tengo a dónde ir”, relató posteriormente.

El joven llamó primero a su madre y después contactó a los servicios de emergencia. La Real Policía Montada de Canadá dio aviso a North Shore Rescue, equipo voluntario especializado en rescates de montaña.

Mientras esperaba ayuda, dos escaladores que escucharon sus gritos se acercaron lo suficiente para proporcionarle una barra de granola y una manta térmica. El adolescente permaneció cerca de una hora en el lugar antes de que arribara un helicóptero.

La aeronave no pudo acercarse directamente debido al riesgo de que sus rotores golpearan la montaña, por lo que dos rescatistas descendieron desde la parte superior del acantilado. Uno de ellos llegó hasta Bryce mediante una cuerda y lo trasladó a una zona desde donde finalmente pudo ser elevado en un arnés hasta el helicóptero.

“Me salvaron”, expresó el adolescente al referirse a los integrantes del equipo de rescate.

Paul Markey, coordinador de búsqueda de North Shore Rescue, explicó que Bryce llevaba equipo adecuado para una caminata de aventura, pero no para enfrentar una escalada técnica de ese nivel.

Tras el incidente, Markey recomendó al joven no depender de herramientas de inteligencia artificial para planear rutas de montaña y evitar realizar este tipo de recorridos en solitario.

“Claude nunca ha estado en esa zona”, le señaló, al advertir que cualquier recomendación tecnológica debe contrastarse con experiencia, conocimiento del terreno y una correcta evaluación de riesgos.

Bryce aclaró que no responsabiliza directamente al chatbot por lo ocurrido y reconoció que él mismo tomó la decisión equivocada en el trayecto. No obstante, aseguró que la experiencia cambió su percepción sobre el uso de la inteligencia artificial para actividades al aire libre.

El adolescente afirmó que continuará utilizando estas herramientas para aprender, organizar actividades o asuntos cotidianos, pero descartó volver a confiar en ellas para definir rutas de senderismo.

“Aún usaría la inteligencia artificial para otras cosas, pero para senderos, nunca más”, afirmó.