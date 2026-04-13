Joven de 22 años muere tras volcadura en carretera Durango–Parral

Lunes 13 de abril de 2026

Un joven de 22 años perdió la vida luego de sufrir una volcadura en la carretera Durango–Parral, a la altura del poblado Morcillo, en el estado de Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Bryan Rodríguez Arciniega, quien falleció en el lugar del accidente a consecuencia de las lesiones sufridas.

Autoridades atendieron el llamado de emergencia tras el percance registrado en el tramo carretero. Según la información preliminar, el joven conducía una camioneta Chevrolet S-10 cuando perdió el control del volante, presuntamente debido al exceso de velocidad.

Trascendió que previamente había asistido a un evento deportivo, donde habría ingerido bebidas alcohólicas, y posteriormente se dirigía a su domicilio.

Durante la volcadura, el conductor salió proyectado varios metros fuera de la unidad, lo que le provocó lesiones fatales.

Automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para brindar apoyo y solicitar auxilio; sin embargo, al arribar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.