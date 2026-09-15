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Martes 15 de septiembre de 2026

Joven sufre grave accidente en juego mecánico en India

Una joven resultó gravemente lesionada en India luego de que su cabello quedara atrapado en la estructura metálica de un juego mecánico, hecho que fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales.

De acuerdo con la información disponible, la joven se encontraba en una rueda de la fortuna cuando su cabello, que llevaba suelto, se enredó en uno de los tubos de la canastilla.

Conforme avanzaba el juego, el cabello quedó cada vez más atrapado, provocándole una severa lesión en el cuero cabelludo.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron detener el mecanismo y auxiliarla, mientras el operador trataba de frenar el juego.

El video generó numerosas reacciones en redes sociales, particularmente por las condiciones de seguridad del juego y las medidas de prevención en este tipo de instalaciones.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la joven, ni sobre posibles acciones legales contra los responsables de la feria o del juego mecánico.

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