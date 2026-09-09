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Miércoles 9 de septiembre de 2026

Juan Blanco refrenda respaldo a Marco Bonilla rumbo a 2027

A través de sus redes sociales, el exalcalde de Chihuahua dejó clara su posición:

“Para que no quede duda: mi candidato es Marco Bonilla y lo ha sido desde hace muchos años. Creo en su capacidad, en el trabajo que ha hecho y en lo que puede aportar a Chihuahua”.

Blanco aseguró que mantendrá su apoyo al proyecto de Bonilla: “Estoy con Marco, voy con él hasta que ganemos y estoy convencido de que será el próximo gobernador de Chihuahua”.

Finalmente, llamó a mantener la unidad, seguir sumando y trabajar por el proyecto político rumbo a 2027.

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