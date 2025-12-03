Juan Orlando Hernández: de la Presidencia hondureña al indulto de Trump

Miércoles 3 de diciembre de 2025

Era 2013 y Juan Orlando Hernández afinaba su campaña presidencial. Ese 1 de diciembre, el entonces candidato del Partido Nacional sería declarado ganador oficialmente por una diferencia de un cuarto de millón de votos sobre su rival, Xiomara Castro. Lo que no se sabía entonces era que, según la justicia estadounidense, parte de esa campaña habría sido financiada con dinero del narcotráfico.

De acuerdo con informes de la fiscalía de Estados Unidos, Hernández recibió al menos un millón de dólares provenientes del cártel de Sinaloa, enviados por órdenes directas de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. El objetivo: garantizar paso seguro para los cargamentos de cocaína que salían de Colombia, cruzaban por Centroamérica y México, y finalmente llegaban al territorio estadounidense.

El giro tras dejar el poder

Hernández gobernó Honduras desde 2014 hasta el 27 de enero de 2022. Ese mismo día, al dejar el cargo, Washington lo imputó por narcotráfico y emitió una orden de arresto. El 15 de febrero fue capturado bajo una orden de extradición; ésta se hizo efectiva el 21 de abril de ese mismo año.

Ya en Estados Unidos, el ex presidente enfrentó un juicio en la corte federal de Manhattan en marzo de 2024, acusado de delitos de narcotráfico y posesión y uso de armas de fuego. Testigos y evidencia lo retrataron como un facilitador clave del tráfico de drogas por el corredor sur-norte del continente.

Un ex contador que declaró de forma anónima afirmó que Hernández llegó a fanfarronear: “meteríamos la droga en las narices de los gringos, y nunca se van a enterar”.

Sobornos, protección y fraude electoral

Los documentos oficiales estadounidenses señalan que Hernández recibió millones de dólares en sobornos de múltiples organizaciones criminales, incluidas las dirigidas por El Chapo. El dinero habría financiado sus campañas de 2013 y 2017, además de apoyar fraudes electorales.

Luis Pérez, ex operador del cártel de Sinaloa, y Fabio Lobo, hijo del ex presidente hondureño Porfirio Lobo, declararon haber pagado sobornos al mandatario a cambio de protección. Ambos afirmaron que recibieron información privilegiada sobre radares y operaciones para evitar la detección de sus aeronaves y vehículos cargados con cocaína.

El ex presidente fue finalmente sentenciado a 45 años de prisión, una condena que lo habría mantenido encarcelado hasta 2060, cuando tendría 92 años.

El inesperado indulto de Donald Trump

Sin embargo, la historia dio un giro abrupto. Gracias a un indulto otorgado por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, Hernández quedó en libertad. El republicano aseguró que el ex mandatario hondureño fue víctima de una “cacería de brujas” promovida por la administración de Joe Biden.

“En su país se vendían drogas y como era presidente, lo persiguieron. Fue una horrible cacería de brujas de Biden… Me siento muy bien por ello”, afirmó Trump desde la Casa Blanca.

La decisión también tuvo repercusiones políticas en Honduras. De acuerdo con analistas, el indulto buscaba impulsar al candidato conservador Nasry Asfura en la elección presidencial del 30 de noviembre. Trump incluso denunció un presunto intento de fraude electoral y advirtió: “Si lo hacen, habrá serias consecuencias”.

Tras ser liberado de la prisión federal de Hazelton, en Pensilvania, se desconoce el paradero actual de Hernández.

Procesos pendientes en Honduras

Aunque libre en Estados Unidos, Hernández aún enfrenta causas abiertas en su país. El Ministerio Público hondureño confirmó que las investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros delitos continúan, y que el perdón otorgado en EE.UU. no anula los expedientes locales.

Si el ex presidente regresara a Honduras, podría ser detenido nuevamente. Las medidas sobre sus bienes incautados siguen vigentes, dejando en el aire su futuro político y judicial.

La figura de Juan Orlando Hernández, que alguna vez dominó la política hondureña, permanece ahora en un limbo legal, entre acusaciones internacionales, un indulto polémico y un país que aún debate el alcance real de su influencia en años marcados por corrupción y narcotráfico.