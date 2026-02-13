Juanita Ramírez correrá en Japón el 1 de marzo el primer Major del año

Viernes 13 de febrero de 2026

La atleta rarámuri Juanita Ramírez, integrante del equipo México Imparable, viajará a Japón para participar el próximo 1 de marzo de 2026 en uno de los maratones más importantes del mundo, considerado el primer Major del año, con una distancia oficial de 42 kilómetros.

Originaria de Guachochi, Juanita forma parte de una destacada familia de corredores de la Sierra Tarahumara, encabezada por sus hermanos Lorena Ramírez y Mario Ramírez, quienes han representado a México en competencias nacionales e internacionales.

Con esta participación, Juanita Ramírez se suma a la lista de atletas mexicanos que compiten en escenarios de talla mundial, llevando consigo el orgullo de su comunidad y la tradición de resistencia que distingue a los corredores rarámuri.