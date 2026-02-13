Deportes

17.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

Juanita Ramírez correrá en Japón el 1 de marzo el primer Major del año

La atleta rarámuri Juanita Ramírez, integrante del equipo México Imparable, viajará a Japón para participar el próximo 1 de marzo de 2026 en uno de los maratones más importantes del mundo, considerado el primer Major del año, con una distancia oficial de 42 kilómetros.

Originaria de Guachochi, Juanita forma parte de una destacada familia de corredores de la Sierra Tarahumara, encabezada por sus hermanos Lorena Ramírez y Mario Ramírez, quienes han representado a México en competencias nacionales e internacionales.

Con esta participación, Juanita Ramírez se suma a la lista de atletas mexicanos que compiten en escenarios de talla mundial, llevando consigo el orgullo de su comunidad y la tradición de resistencia que distingue a los corredores rarámuri.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fernández Noroña pide cárcel para Julio Scherer Ibarra tras publicación de su libro

Convocan a jóvenes y remisos a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional en Chihuahua

Gobierno expropia terrenos en Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya

Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh
Sheinbaum respalda encuestas como método para elegir candidatos de Morena en Chihuahua
Condenan a 16 años de prisión a hombre por homicidio y lesiones en Parral
NASA envía a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para misión de investigación
Detienen en Ojinaga a hombre armado con drogas y equipo táctico
Denuncian recolección ilegal de datos biométricos por parte del Infonavit
Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos
Aumenta uso de drones por crimen organizado; Ejército y Guardia Nacional aseguran 85 vehículos en 2025

Municipios

Más Noticias

Marco Bonilla se posiciona entre los alcaldes panistas mejor evaluados del país
México impulsa reformas para proteger voces de artistas y modernizar la industria cinematográfica
Realizarán trabajos de bacheo en varias vialidades de Chihuahua este viernes