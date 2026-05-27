Juarense Alejandro Zendejas cumplirá sueño mundialista con Estados Unidos

Miércoles 27 de mayo de 2026

El futbolista juarense Alejandro Zendejas cumplirá uno de los sueños más importantes de su carrera al disputar la Copa Mundial de 2026 con la selección de Estados Unidos, luego de ser incluido en la convocatoria oficial del técnico Mauricio Pochettino.

El atacante del Club América, nacido en Ciudad Juárez, expresó su emoción por representar al combinado estadounidense en una justa mundialista que además tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

“Es un sueño hecho realidad”, declaró Zendejas, quien reveló que recibió la noticia de su convocatoria mediante un correo electrónico que inicialmente dudó en abrir, pero que terminó confirmando su presencia en el torneo más importante del futbol internacional.

El jugador también destacó la oportunidad de trabajar bajo las órdenes del estratega Mauricio Pochettino y aseguró que la conversación con el entrenador fue positiva y motivadora de cara al Mundial.

Zendejas reconoció además la presión y responsabilidad que implica defender los colores del América, institución a la que calificó como una de las más grandes y exigentes del continente, experiencia que considera clave para llegar preparado a la Copa del Mundo.

La convocatoria del juarense ha generado diversas reacciones entre aficionados, especialmente luego de que en años anteriores decidiera representar a Estados Unidos en lugar de México, decisión que hoy lo llevará a disputar su primer Mundial.