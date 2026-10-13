Juárez, bajo presión: basura, disputa política y polémica por retiro de mantas

Martes 13 de octubre de 2026

Ciudad Juárez vive una semana marcada por tres temas que concentran buena parte de la conversación pública: la crisis en la recolección de basura, la creciente presencia política de Marco Bonilla en la frontera y la polémica por el retiro de mantas con mensajes contra Morena.

Aunque se trata de asuntos distintos, los tres terminan convergiendo en un mismo escenario: una ciudad que comienza a colocarse en el centro de la disputa política rumbo a 2027 y en la que prácticamente cualquier decisión de gobierno adquiere ya una lectura electoral.

La basura se convierte en un problema político

El asunto más inmediato para los juarenses es la recolección de basura.

El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel lanzó un ultimátum a la empresa Aseo Municipal y advirtió que, si para finales de octubre no resuelve el faltante de camiones recolectores y normaliza el servicio, podría enfrentar nuevas sanciones e incluso la rescisión de la concesión.

La advertencia llega después de semanas complicadas para la empresa, que presta el servicio en las zonas 3 y 4 de la ciudad. El Municipio tuvo que activar un plan emergente con apoyo de otras compañías recolectoras para disminuir el rezago y garantizar, temporalmente, al menos dos recorridos semanales en los sectores afectados.

El problema ha dejado de ser únicamente operativo. Las quejas ciudadanas por retrasos aumentaron y la administración municipal enfrenta ahora el reto de demostrar que puede mantener uno de los servicios públicos más visibles para la población.

En términos mediáticos, la basura tiene un componente especialmente delicado: está en las calles, es fácilmente documentable y su impacto se percibe directamente en colonias y viviendas. Por ello, cualquier retraso prolongado tiene capacidad de convertirse rápidamente en desgaste político.

Marco Bonilla entra de lleno al escenario juarense

Al mismo tiempo, Ciudad Juárez comenzó a recibir una presencia política mucho más intensa de Marco Bonilla.

Después de asumir una responsabilidad de coordinación política dentro del PAN, Bonilla anunció que permanecerá buena parte de su tiempo en la frontera y realizará recorridos, encuentros y actividades tanto en Juárez como en los 67 municipios de Chihuahua.

Su reciente movilización en el Centro Histórico de Juárez fue interpretada ampliamente como un movimiento de posicionamiento rumbo a la elección estatal de 2027. La presencia del político capitalino en territorio fronterizo representa un intento del PAN por fortalecer su estructura precisamente en el municipio de mayor peso electoral del estado.

El mensaje político también es claro: Juárez comienza a perfilarse como uno de los principales campos de batalla de la próxima sucesión gubernamental.

La eventual competencia entre Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar está comenzando a dominar la narrativa política estatal, incluso antes de que las candidaturas estén formalmente definidas.

Para Bonilla, crecer en Juárez resulta indispensable. Para el grupo político identificado con Pérez Cuéllar, mantener la influencia en la frontera es igualmente estratégico.

Ese choque explica por qué eventos, declaraciones, caravanas y hasta mensajes colocados en la vía pública comienzan a recibir una atención que supera su dimensión original.

Las mantas abren el debate sobre censura

El tercer episodio ocurrió con el retiro de mantas que contenían mensajes políticos contra Morena y que habían sido colocadas en distintos puntos de Ciudad Juárez durante el fin de semana.

El alcalde Héctor Ortiz Orpinel negó que se tratara de un acto de censura y argumentó que las lonas fueron retiradas por razones de seguridad, debido a su tamaño y a las condiciones en las que habían sido instaladas en puentes peatonales.

Sin embargo, el tema adquirió rápidamente una dimensión política.

Desde la oposición, el retiro puede ser utilizado para cuestionar la tolerancia del Gobierno Municipal frente a expresiones críticas; desde la administración municipal, la explicación se concentra en la responsabilidad de evitar riesgos para peatones y automovilistas.

La discusión, por tanto, dejó de centrarse únicamente en si las mantas cumplían o no con las condiciones para permanecer instaladas.

El debate pasó a ser sobre libertad de expresión, censura y el uso del espacio público para la confrontación política.

Y en un contexto preelectoral, esa interpretación puede resultar mucho más relevante que el hecho administrativo que originó la controversia.

Juárez comienza a vivir el 2027

Los tres episodios muestran que Ciudad Juárez entró anticipadamente en una etapa de alta intensidad política.

Por un lado, el Gobierno Municipal enfrenta problemas concretos de servicios públicos, como la recolección de basura, que pueden generar desgaste si no son solucionados rápidamente.

Por otro, el PAN ha decidido incrementar su presencia territorial en la frontera con Marco Bonilla, mientras Morena intenta conservar la ventaja política construida durante los últimos años en la ciudad.

En medio aparece un tercer elemento: la batalla por la narrativa.

Una manta retirada, un camión de basura que no llega o una concentración política pueden convertirse inmediatamente en contenido para redes sociales, columnas políticas y estrategias partidistas.

Juárez ya no solamente será observada por sus problemas urbanos.

Será observada por cada movimiento político.

Y conforme se acerque 2027, la confrontación entre partidos probablemente hará que asuntos administrativos, servicios públicos y decisiones cotidianas del gobierno municipal sean interpretados cada vez más bajo una lógica electoral.

La disputa por Chihuahua comienza a tener en Ciudad Juárez uno de sus principales escenarios.