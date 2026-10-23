Juárez prepara Séptimo Foro Anual de Transparencia; abordará retos de la inteligencia artificial

Viernes 23 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.– El Gobierno Municipal inició los preparativos para el Séptimo Foro Anual de Transparencia 2026, que se realizará el próximo 19 de noviembre y tendrá entre sus principales temas los retos que representa la inteligencia artificial para las instituciones públicas.

Fernando Gómez Cid de León, titular de la Coordinación de Transparencia, informó que el encuentro tendrá como sede el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos (CePIA) y reunirá a especialistas para analizar temas relacionados con acceso a la información, protección de datos personales, privacidad y rendición de cuentas.

El funcionario adelantó que próximamente serán presentados los nombres de los ponentes, así como el programa completo y las actividades previstas para esta séptima edición.

El foro dará continuidad a los encuentros realizados anualmente por el Municipio. En su edición de 2025 se analizaron las reformas en materia de transparencia, prácticas de apertura gubernamental, protección de datos personales y privacidad digital, además del impacto de la Ley Olimpia.

La administración municipal señaló que el encuentro busca fortalecer la cultura de la transparencia y promover un manejo responsable de la información ante los nuevos desafíos tecnológicos.