Judge lidera histórica remontada y mantiene con vida a los Yankees ante Toronto

Miércoles 8 de octubre de 2025

Nueva York, EE. UU. — En una noche cargada de dramatismo en el Yankee Stadium, Aaron Judge respondió a sus críticos con una actuación memorable que mantuvo con vida a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional de la Liga Americana. El estelar jardinero disparó un jonrón de tres carreras para empatar el encuentro, y los Yankees remontaron un déficit de cinco anotaciones para imponerse 9-6 a los Blue Jays de Toronto en el tercer juego de la serie.

Con esta victoria, Nueva York evita la barrida y se acerca 2-1 en la serie al mejor de cinco juegos.

Los Yankees anotaron ocho carreras sin respuesta, capitalizando dos errores costosos de los Blue Jays. El momento clave llegó en el quinto episodio, cuando Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón que volteó la pizarra y encendió a la afición neoyorquina.

La remontada fue la más grande en la historia del club en juegos de vida o muerte y empató la segunda mayor en cualquier encuentro de postemporada para los Yankees.

Judge en modo MVP

A sus 33 años, Aaron Judge dejó claro por qué está a las puertas de obtener su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Se fue de 4-3 con un jonrón, tres carreras anotadas y una base por bolas intencional, además de contribuir con el guante y su velocidad en las bases.

Criticado por su desempeño en postemporadas anteriores —donde su OPS ha sido significativamente menor que en temporada regular—, Judge ha respondido con contundencia en esta serie, bateando .636 (7 hits en 11 turnos), con cinco impulsadas y tres boletos.

Toronto dejó escapar la barrida

Los Blue Jays de Toronto se adelantaron rápidamente con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr. en el primer inning y llegaron a tener ventaja de 6-1 en la tercera entrada. Sin embargo, no lograron contener el impulso de los Yankees y desperdiciaron la oportunidad de sellar la serie por barrida.

La serie se traslada ahora al cuarto juego, donde Nueva York buscará empatar la serie y forzar un decisivo quinto encuentro.